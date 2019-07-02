Stock Fotoğrafları Trolleyen Adamın Komik Çalışmaları

Stock Fotoğrafları Trolleyen Adamın Komik Çalışmaları

Herkes her kampanya için yeni bir fotoğraf çekemiyor, sonuç olarak bütçeler kısıtlı. Böyle olunca ne oluyor tabii ki devreye stock yani hazır fotoğraflar giriyor.

Stock Fotoğrafları Trolleyen Adamın Komik Çalışmaları

Herkes her kampanya için yeni bir fotoğraf çekemiyor, sonuç olarak bütçeler kısıtlı. Böyle olunca ne oluyor tabii ki devreye stock yani hazır fotoğraflar giriyor. Ama bu fotoğraflar da öyle klişe ki içlerinde gerçek neşe yok. Böyle olunca da bizim reklamcı dostumuz 

Sanırım bu sonuncuda da denize işiyor.

Kaynak: TheGeyik

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et