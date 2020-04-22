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Koronavirüs, AFAD, Ekonomi, Haber

STM ThinkTech, Kovid-19 için online "beyin fırtınası" yaptı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ve bundan sonra alınması gereken önlemlere ilişkin online panelle "beyin fırtınası" gerçekleştirdi.

22.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:42
STM ThinkTech, Kovid-19 için online

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ve bundan sonra alınması gereken önlemlere ilişkin online panelle "beyin fırtınası" gerçekleştirdi.

STM ThinkTech'in odak toplantılarının 10'uncusu olan "COVID-19 Şoku ve Elastikiyet: Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?" konulu panel ilk kez online düzenlendi.

Moderatörlüğünü STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan'ın üstlendiği panele, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay ve STM ThinkTech Modelleme ve Simülasyon Lideri Dr. Gökhan Özkan katıldı.

Online toplantıda, küresel şokların yaratacağı kritik değişimler hem küresel hem de ulusal seviyede tüm boyutlarıyla ele alınırken, Kovid-19 sonrasındaki süreçle ilgili toplumsal öngörüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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