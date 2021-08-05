ŞTM Teknik Destek Programı 3. Dönem Başarılı Projeler Belli Oldu
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ŞTM Teknik Destek Programı 3. Dönem Başarılı Projeler Belli Oldu

ŞTM Teknik Destek Programı 3. Dönem Başarılı Projeler Belli Oldu
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen ve "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 3. Dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen ve "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 3. Dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Program kapsamında başvurusu alınan 2 (iki) proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. KUZKA tarafından çalışmaları sürdürülen "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı" 'nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı kapsamında Bölge illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanacak.

KUZKA'nın "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı", mali ve teknik destek programları uygulanmasının yanı sıra, turizm eylem planlarının operasyonelleştirilmesi, entegre destinasyon tanıtım çalışmaları yürütülmesi ve uluslararası ağlara erişim gibi birçok faaliyeti içeriyor.

28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı 31 Ekim 2021 saat 18: 00'e kadar başvuruya açık olacak.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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