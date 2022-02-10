STM, Preveze sınıfı denizaltılarda kritik tasarım aşamalarını başarıyla tamamladı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan 4 adet Preveze sınıfı denizaltının "Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi"nde, öncelikli olarak tedarik edilmesi gereken sistemlerin "Deniz Kabul Tecrübeleri"ni ve "Proje Kritik Tasarım Aşaması"nı başarıyla tamamladı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye'nin savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen şirket, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını yerlilik ve millik oranı azamiye çıkarılmış sistemleriyle donatmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, SSB tarafından başlatılan Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonunda (YÖM), önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı.

4 adet Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonunu kapsayan PREVEZE-YÖM Projesi'nde, tasarım aşamalarının devamı esnasında teslim edilmesi gereken Atalet Seyir, CTD Prob, Soğutulmuş Su ve Statik İnverter sistemlerinin deniz kabul tecrübelerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, projenin Kritik Tasarım Aşaması da SSB tarafından onaylandı. Böylece projede tasarım aşamaları sona ermiş oldu.

PREVEZE-YÖM ile eş zamanlı olarak yürütülen ve STM'nin platform entegrasyonu sorumlusu olduğu MÜREN Savaş Yönetim Sistemi Projesi'nde de ilk gemi için platform entegrasyonu tamamlandı.

STM'ye Preveze'de kritik görevler

Söz konusu proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan TCG Preveze (S-353), TCG Sakarya (S-354), TCG 18 Mart (S-355) ve TCG Anafartalar (S-356) denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor. Projede, STM-ASELSAN-HAVELSAN ve ASFAT iş ortaklığı tarafından tedarik edilen tüm ürünlerin platform entegrasyon faaliyetleri STM sorumluluğunda ilerliyor.

STM, Türk donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY sınıfı denizaltının modernizasyonunu 2015 yılında başarıyla tamamladı. Halen 4 adet Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonunda sistem tedarik ve platform entegrasyonu sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdüren STM, Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi'nin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da kritik görevler üstleniyor.

Bu kapsamda, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'yi, 2021'de ilk kez Türkiye'de üreten STM, tarihi bir başarıya imza attı.

Pakistan'ın denizaltı modernizasyon projesinde çalışıyor

STM, Pakistan'ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid Sınıfı denizaltıların modernizasyonunda 2016'dan beri ana yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Agosta 90B Modernizasyon Projesi'nde ilk denizaltıyı teslim eden STM, diğer iki denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan'da devam ettiriyor.

Türkiye'de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olan STM, bir Türk firması olarak ilk kez bu projeyle yabancı bir ülkenin denizaltı modernizasyon projesine ana yüklenici olarak imzasını da atmış oldu. STM, insansız su üstü ve su altı sistemleriyle milli denizaltı tasarım çalışmaları ve STM 500 olarak adlandırdığı küçük tonajlı denizaltı konularında da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.