STM Deniz Projeleri Direktörü Onur hayatını kaybetti Türk savunma sanayisinde son dönemde yürütülen milli deniz platformu projelerine önemli katkılarda bulunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Deniz Projeleri Direktörü Emekli Tuğamiral Mazlum Savaş Onur vefat etti.

Türk savunma sanayisinde son dönemde yürütülen milli deniz platformu projelerine önemli katkılarda bulunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Deniz Projeleri Direktörü Emekli Tuğamiral Mazlum Savaş Onur vefat etti.

STM'den yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın süredir STM bünyesinde Deniz Projeleri Direktörü olarak görev yapan Onur, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Onur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde üstlendiği görevlerden sonra STM'de askeri denizcilik platformlarının inşa, tasarım, modernizasyonu konusunda önemli çalışmalar yürüterek, vizyoner yaklaşımıyla Türkiye'nin askeri denizciliğine önemli katkılar sağladı.

Türk savunma sanayisinin en önemli projesi olan MİLGEM Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde başat rol alan Onur, aynı zamanda denizaltı platformlarının modernizasyonunun Türkiye'de ilk kez sivil bir kurum olarak STM tarafından yürütülmesi ve planlandığı şekilde sonuçlandırılması sürecini yönetti.

Onur, Türk savunma sanayisinin en büyük ihracat projelerinden olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin Türkiye'ye ve STM'ye kazandırılmasında da çok önemli bir rol üstlendi.

1947 yılında İstanbul'da doğan Mazlum Savaş Onur, Deniz Harp Okulu eğitimi sonrası Naval Post Graduate School'dan makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda masa subaylığı, gemi inşa baş mühendisliği, işletme müdürlüğü ve plan, keşif ve dizayn müdürlüğü görevlerinde bulundu. Görevleri süresince Yavuz ve Barbaros sınıfı fırkateynlerin, Ay ve Preveze sınıfı denizaltıların inşa programlarında aktif görev aldı.

Gölcük Tersanesi'ni yeniden ayağa kaldırdı

1997-2002 yılları arasında tuğamiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı APGE Başkanı, Gölcük Tersanesi Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanı görevlerini icra etti. Özellikle 1999 Gölcük depremi sonrasında gerek fiziksel gerekse insan gücü olarak depremden büyük hasar alan Gölcük Tersanesi'nin yeniden eski performansına dönmesini sağladı.

Onur'un yarın toprağa verilecek cenazesinde, aile dışında katılım gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA