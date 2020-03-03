STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret

03.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:44

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.



Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MYO Müdürü Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, STK'ların eğitime olan ilgisinden dolayı heyete teşekkür etti. Halidi, Bulanık MYO olarak tek sıkıntılarının öğrenci yurdu olduğunu dile getirdi. Halidi, "MYO'daki bütün bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin hemen hepsi çok güzel yerlerde hemen iş imkanı bulacaklar. Örneğin yüksek oranda hayvancılık faaliyetleri yapılan Bulanık ilçesinde azımsanmayacak sayıda veteriner kliniği bulunuyor. Ayrıca Muş'un merkez ve ilçeleri göz önünde bulundurulduğu zaman bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının açılmış olması son derece önemli. Mezun olan öğrenciler ilçemizde ve bölgede aktif biçimde çalışacaklar" dedi.



Bulanık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret ettiklerini ifade eden STK temsilcileri de, MYO'nun Bulanık için bir nimet olduğunu belirterek, 186 öğrenci ve 18 öğretim üyesi bulunduğu ilçeye büyük getiri olduğunu dile getirdiler. Ziyarette Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ve personelleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Hanifi Koşuncu, Halk Bankası Müdürü Hüseyin Yılmaz ve gazeteciler yer aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA