STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek

25.09.2019 14:28

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek olmak amacıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da sivil toplum kuruluşlarınca (STK) ortak basın açıklamaları yapıldı.

Bursa'da, kadın sivil toplum kuruluşları ve STK'lerin kadın temsilcileri adına hazırlanan ortak basın açıklaması, Orhan Parkı'nda okundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Bursa'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'Teröre son.' diyoruz."

Teröre tepki ve annelere destek içerikli dövizler taşıyan katılımcılar, açıklamanın ardından dağıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kentteki dernek, sendika ve STK'lerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, Diyarbakır annelerine desteklerini bildirdi.

Grup adına açıklama yapan Zekiye Çomaklı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını vurguladı.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını dile getiren Çomaklı, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Çomaklı, "Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda kadınlar, "Annelerin acılarına duyarsız kalmayın", "Annelerin öncü olduğu haklı mücadelenin yanındayız", "Terörü anneler bitirecek" yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan Tuğba Atik, Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele edildiğini belirtti.

Vatan uğruna verilen şehitlerin kanlarının, onlar için dökülen gözyaşlarının kurumadığını söyleyen Atik, "Bu mücadelemize bir mihenk taşını, dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Anne'miz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.

Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu." dedi.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK temsilcileri adına basın açıklaması, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Atıcı tarafından yapıldı.

Atıcı, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki basın açıklamasına yaklaşık 20 STK destek verdi.

Grup adına basın açıklaması, Merve Baysak tarafından okundu.

Baysak, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "Başka canlar yanmasın." diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Bilecik

Bilecik İmam Hatip Mezunları Derneği üyesi Emine Kaya da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, 3 Eylül'den bu yana 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü dile getirdi.

Kaya, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Yalova

Yalova'da STK temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılardan Güler Çandır, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör belasının içine düşürüldüğünü ve bu süreçte en büyük zararı bölge halkının gördüğünü anlattı.

Devletin bugüne kadar teröre karşı yürüttüğü mücadelenin, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin cesaret kazanmasını sağladığına dikkati çeken Çandır, "HDP önünde oturan anaların çığlığı aslında bölge halkımızın teröre karşı öfkesinin ve nefretinin çığlığıdır. Türk milleti büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla gösterdik. Oturma eylemi yapan analar, terörün kökünü kazımak için atılabilecek en büyük adımı vatandaş, asker, polis bir araya gelerek, devletle bütünleşerek atmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA