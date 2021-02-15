STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

15.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:22
STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

Şırnak'ın İdil ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İdil İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Feride Demir ile görüştü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İdil İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Feride Demir ile görüştü.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Abdurrahman Uygur, İdil Esnaf Odası Başkanı Nurettin Aykan, İdil SYDV Müdürü Feride Demir ile görüştü. Görüşmeyle ilgili konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, Demir ile karşılıklı istişarelerde bulunarak ilçedeki sorunların çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın, Uygur ve Aykan'a teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Erol Bulut Deniz Türüç
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:23:17. #1.15#
title