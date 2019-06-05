STK raporu: Hiçbir ülke BM'nin 2030 hedefi olan kadın erkek eşitliğine ulaşamayacak

Hiçbir ülke Birleşmiş Milletler'in 2030 için belirlediği cinsiyet eşitliği hedefine ulaşamadı.

Uluslararası sivil toplum örgütü Equal Measures 2030'un raporuna göre, gerekli düzenlemeler yapılmadıkça, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde alınan karar kapsamında 2030 yılı için hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği sağlanamayacak. Euronews.com'da Görüntüle