Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu toplandı.

KTSO Başkanı Soner Ilık başkanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde gerçekleştirilen toplantıda, kentin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kırklareli ekonomisini daha ileri seviyelere yükseltebilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ilık, "Birlikten kuvvet doğar' diyerek yaklaşık bundan 4 ay evvel oluşturduğumuz Kırklareli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu toplantısını gerçekleştirdik. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, Kırklareli'yi hak ettiği seviyeye getirmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA