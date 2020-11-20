STK'lerin düzenlediği kampanyayla Hatay'da "Turizm Ormanı" kurulacak
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STK'lerin düzenlediği kampanyayla Hatay'da "Turizm Ormanı" kurulacak

20.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:46
STK'lerin düzenlediği kampanyayla Hatay'da

Hatay'da, 17 turizm sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle düzenlenen fidan bağışı kampanyasıyla "Turizm Ormanı" kurulacak.

Hatay'da, 17 turizm sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle düzenlenen fidan bağışı kampanyasıyla "Turizm Ormanı" kurulacak.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve 17 turizm sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla düzenlenen törende, Hatay'da "Turizm Ormanı" kurulması için protokol imzalandı.

Karacabey, burada yaptığı konuşmada, dünyada ormanlarını en iyi koruyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğuna dikkati çeken Karacabey, "İklim değişikliği ve kuraklığın en önemli panzehri ormandır. Bu bilinçle sizlerin ortaya koyduğu güzel birliktelik çok önemli. Bu, yıllarca ülkemizin daha yaşanabilir olması için çok önemli bir adım. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karacabey, yanan orman alanlarının tekrar ağaçlandırılmadığı ve başka şekillerde kullanıldığı gibi yanlış bilgilerin olduğuna değinerek, "Türkiye'de yanmış orman üzerine otel yapılmış 1 metrekare yer yoktur." ifadesini kullandı.

Fidan bağışı kampanyasına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Turist Rehberleri Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu başta olmak üzere toplam 17 STK katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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