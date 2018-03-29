Stk'lerden "Doğu Guta" Çağrısı

Yetim Vakfı ve Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde 22 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) katılımıyla "Yetim Çalıştayı" düzenlendi.

Gaziantep İHH Başkanı Engin Erbatan, yaptığı yazılı açıklamada, çalıştayda yetim çalışmalarına ilişkin ideal modeli değerlendirdiklerini ve Doğu Guta'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Doğu Guta'da yaşanan gelişmelere ilişkin rapor hazırladıklarını dile getiren Erbatan, şöyle devam etti:

"Son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz had safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden, yaralılar da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı ölüyor ya da ölmek üzere. Esed rejimi, Doğu Guta'ya başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Yapılan saldırılar kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor."

Ambargo altına alınan bölgelerde sivillere yönelik yoğun bombardıman ve derin bir insani kriz yaşandığını ve muhaliflerin teslim olmaya zorlandığını anlatan Erbatan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Esed rejimi, Humus, Hama, Halep ve birçok yerde uyguladığı 'açlıkla terbiye' stratejisini Doğu Guta'da da uygulayarak ilgili bölgedeki tüm sivilleri kitlesel olarak cezalandırmayı hedefliyor. Doğu Guta'da yaşanan katliamların durdurulması ve tehcirle yurtlarından edilmelerin sona erdirilmesi için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye ve mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz."

STK'ler olarak Doğu Guta'dan tahliye edilen ailelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Erbatan, gıda, çadır, battaniye ve sünger yatağa acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.