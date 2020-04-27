STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek, Ankara Barosuna kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek, Ankara Barosuna kınama

Bazı sivil toplum kuruluşları ramazanın ilk cuma günü verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek, Ankara Barosuna kınama
27.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:30

Bazı sivil toplum kuruluşları ramazanın ilk cuma günü verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbede kullandığı ifadelerle temsil ettiği makamın gereği olarak Kur'an ve sünnet çizgisinde hakikatleri dile getirdiği belirtildi.

Son yıllarda çeşitli söylem ve gösterilerle toplum ve aile yapısını hedef alan "sinsi" projelere şahit olunduğu ifade edilen açıklamada, önemli hastalıkların nedeni olan çarpık ilişkileri sürdüren, savunan ve yaymaya çalışanların, "azgınlık ve haddi aşmada sınır tanımadıkları" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, çarpık ilişkiler konusunda Müslümanları uyaran Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağı beyanının "hukuk skandalı ve provokasyon" olarak değerlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesi hakkında bazı marjinal grupların kopardığı gürültü, yetkili bir kamu görevlisinin ilim ve hakikat dairesindeki sözlerine karşı gösterilen haksız bir tepkidir. Toplumumuzun temel dinamiklerini tahrip etmek için sapkınlığı ve hayasızlığı normalleştirme, meşrulaştırılma çabası içinde olan kişi, grup ve kurumları açıktan destekleyerek, fitne, fesat peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz."

"Erbaş, Allah'ın emirlerini ve İslam'ın ilkelerini millete hatırlattı"

Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) açıklamasında görevi toplumu din konusunda aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Allah'ın emirlerini ve İslam'ın ilkelerini millete hatırlattığı belirtildi.

Bu durum karşısında, bazı kişi ve grupların nezaketten ve güzel ahlaktan yoksun açıklamalarının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu sorumsuz, saygısız, cahilce, tefrikaya dayalı, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen açıklamayı şiddetle kınıyoruz. İnancımıza ve ahlakımıza yönelik kin ve nefrete dayalı bütün yaklaşımları lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın hutbede kullandığı ifadeleri desteklediklerini aktararak, "Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara ve İzmir Barosu gibi toplumun öz değerlerinden uzak STK'leri kınıyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Harun Tan Ozan Güven Hande Yener
Spor Ergin Ataman Hikmet Karaman Roberto Carlos Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek, Ankara Barosuna kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 17:35:28. #1.15#
title