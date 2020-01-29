: STK'lerden depremzedelere yardım

29.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:59

Sivil toplum kuruluşları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Sadakataşı Derneği, mobil büfesi ve 15 kişilik acil yardım ekibiyle bölgedeki yardımlarını sürdürürken, düzenli olarak sıcak yemek ve çay dağıtımları gerçekleştiriyor.

Ayrıca dernek depremden etkilenen ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren ailelere 1.100 battaniye, 90 soba, çocuklar için bebek bezi ve süt ile bebek bisküvisi dağıtımları da yaptı.

Derneğin acil yardım ekibinde yer alan 2 doktor da çadırlardaki ailelerin düzenli sağlık kontrollerini yaparak, gerekli görmeleri halinde onları hastaneye sevk ediyor.

Vuslat Derneği de hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenlerle depremzedeler için dua ederek hatim indirdi.

Kaynak: AA

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