STK'lerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:33

Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Ordu'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, odada düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstermek için 30'a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu.

TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da yer aldığı toplantıya canlı katılan Hacısalihoğlu, milli birlik ve beraberliği her zamankinden daha güçlü tutarak devletin ortaya koyduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, "Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Bugün de Türkiye'nin sınır ötesinde terör unsurlarını temizlemeye, hudut güvenliğini sağlamaya, göçü ve insanlık dramını engellemeye çalışan Türk askerlerine karşı yapılan hain saldırı asla kabul edilemez." dedi.

Hacısalihoğlu, sınır güvenliğini sağlama ve vatanı korumaya çalışmanın en doğal hak olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil, dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Başta NATO'daki müttefiklerimiz, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye'nin yanında yer alacağını ümit ediyor ve bekliyoruz. Trabzon olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah yüce Türk milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Artvin

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı TSO Başkanı Seçkin Kurt yaptı.

Kurt, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını vurgulayarak "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Saldırının sahiplerinin bunun bedelini ödeyeceğini belirten Kurt, "Bahar Kalkanı Harekatı ile bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız." diye konuştu.



Rize

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, sivil toplum örgütleri adına yaptığı ortak açıklamada, her dönem milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti.

Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere dua eden Erdoğan, "Ruhları şad olsun. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumaya çalıştığını, Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine sessiz kalmayacağını vurguladı.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğuna da dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Ordu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) yapılan basın açıklamasında, meslek örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil toplum örgütleri ile oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla İdlib'deki saldırıya tepki gösterildi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, yaptığı konuşmada, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ortak tepkilerini gösterdiklerini ifade ederek şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Şahin, "Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." diye konuştu.

Şahin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu ifade ederek, terör örgütlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'yla bedel ödemeye devam ettiklerini aktardı.

Giresun

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına 20 oda, borsa, sendika ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini söyledi.

Çakırmelikoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini, sabır ve dayanışma gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Gümüşhane

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri, hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için basın açıklaması yaptı.

Katılımcılar adına düzenlenen basın açıklamasını okuyan GTSO Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, Türk milletine baş sağlığı dileyerek her daim devletin ve milletin yanında olduklarını ve olacaklarını söyledi.

Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu vurgulayan Gündüz, dünyanın Suriye'de yaşanan zulme sessiz kaldığını belirtti.

Gündüz, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla ödemeye de başlamıştır."

Gündüz öncülüğündeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, açıklamanın ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri'yi ziyaret ederek onlara Türk bayrağı hediye etti.

