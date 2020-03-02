STK'lerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:54

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, STK temsilcilerinin katılımıyla oda binasında yaptığı basın açıklamasında, her kritik dönemde devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

Terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabın en güçlü şekilde verildiğini belirten Gülsoy, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

Sivas

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda STK'ler adına açıklama metnini okuyan STSO Başkanı Mustafa Eken, Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna vurgu yaptı.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığına dikkati çeken Eken, "Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız da oda binasında STK'lerin katılımıyla yaptığı açıklamada, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini vurgulayan Parmaksız, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmayacaklarını dile getiren Varlı, şunları kaydetti:

"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri, bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz."

Kırşehir

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama metnini Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferhat Çağlayan okudu.

Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bulunduğunu anlatan Çağlayan, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi.

Niğde

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise Oda binasında STK'lerin desteğiyle yaptığı açıklamada, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna işaret eden Katırcıoğlu, "Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunuldu.

Yozgat

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, sivil toplum kuruluşları olarak her zaman her dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını aktardı.

Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa dileyen Çelik, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluş temsilcileri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'u ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kaynak: AA