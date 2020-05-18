STK'ler "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutladı
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STK'ler "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutladı

Sendika ve meslek odaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

STK'ler
18.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:12

Sendika ve meslek odaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan mesajında, kurtuluş destanının 101'inci yıl dönümünün kutlandığı bu günün büyük bir şeref ve haysiyet payesi olduğunu vurguladı.

Geylan, Kurtuluş Savaşı'ndan Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreçte, itilaf devletlerinin toprakları terk etmesi, kapitülasyonların kaldırılması ve yeni Türk Devleti'nin uluslararası alanda resmen tanınması ile sonuçlanan uzun soluklu sürecin Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli parçası olduğunu belirtti.

Samsun'daki dirilişle başlayan ve bugünkü güçlü Türkiye'ye uzanan tablodan rahatsız olan güçlerin 101 yıl sonra bile rövanş alma gayretinde olduğunu ifade eden Geylan, "Teröristler, terör seviciler ve yok etme üzerine kurulu bir dünya inşa etme gayretinde olan dış güçlerin, şer yuvalarının eli, kolu topraklarımıza uzanamayacaktır. Sınırlarımızda, sınır ötesinde tek bir terör unsuru kalmayana dek mücadelemiz sürecektir. 1919 ruhu ve kararlılığı ile bu mücadeleye sahip çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Genel Sağlık-İş

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da açıklamasında, emperyalistlerin dayattığı manda ve himayeyi reddedip ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı günün yıl dönümünün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgelemesine izin vermeden büyük heyecan ve coşku ile kutlanacağını belirtti.

Tüm dünya gibi Türkiye'nin de Kovid-19 gibi büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Bacaksız, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi, Atatürk'ün ifade ettiği gibi ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusunun, kıymet ve kutsallığını bir kez daha hatırlamamıza vesile olmuştur. Bilimsel tıp, tüm dünyanın en önemli gerçeği olmuş, sistemli ve bilimsel araştırmalar yapan ulusal kurumların önemi pandemi ile belirginleşmiştir. Başta Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi uluslar üstü örgütlerin pandemideki verimsiz ve yetersiz rolleri göstermiştir ki, pandemi sonrası yeni dünya düzeninde ulus devletler yükselişe geçecektir. Ulusumuz, kurucu ve kurtarıcı liderimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün inancını boşa çıkartmayacak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacaktır."

Anadolu Eğitim Sendikası

Anadolu Eğitim Sendikası adına yayımlanan mesajda, 19 Mayıs'ın, milletin kutlu destansı bir uyanışı, bağımsızlık uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muhteşem bir stratejik diriliş olarak tarihe damga vurduğu belirtildi.

Mesajda, "Milli Mücadele'nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu bayramı meydanlarda kutlayamasak da aynı coşku ve heyecanla evlerimizde kutlayacağız." ifadelerine yer verildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına yayımlanan mesajda da Mustafa Kemal'in büyük bir öngörü ve cesaretle ortaya koyduğu kararlılığın, aynı zamanda sömürülen ve bağımlı olan dünya halklarına örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, her yurttaşın yasalar karşısında eşit olduğunu ifade eden yurttaş temelli, bilimi, bilgiyi, aklı, tekniği, mühendisliği ve çağdaş bir yaşamı dikkate alarak kurulan bir devlettir. 19 Mayısın 101. yılı ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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