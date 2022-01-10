STK'ların adresi Sivil Toplum Merkezleri

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sivil toplum kuruluşlarının toplantı, etkinlik, eğitim, genel kurul dahil her türlü ihtiyaçlarına cevap veriyor. Büyükşehir'in fuar alanında hizmet veren İzmit Sivil Toplum Merkezi ve Gebze merkezde hizmet veren Gebze Sivil Toplum Merkezi, 2021'de toplam bin 554 toplantıya ev sahipliği yaptı. 2021 yılının 2. yarısından itibaren yeni pandemi düzenlemeleriyle STK'lardan gelen toplantı taleplerinde artış yaşandı. Farklı büyüklüklerde salonlara sahip merkezlerin 2021'deki ziyaretçi sayısı 58 bin 291 olarak gerçekleşti.

KOCAELİLİLERİN VE STK'LARIN TERCİHİ

Merkezi konumda olmaları, ulaşım kolaylığı, geniş otopark alanı ve sahip olduğu nezih toplantı imkanları ile sivil toplum kuruluşları tarafından tercih edilen Büyükşehir'in Sivil Toplum Merkezleri, şehrimizde STK'ların büyük bir ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Her STK'ya kapısı açık olan Sivil Toplum Merkezlerinde toplantılarını yapmak isteyen sivil toplum kuruluşları sivildünyakocaeli web sitesi ve mobil uygulamadan randevularını kendileri oluşturabildikleri gibi isterlerse İzmit STM için 323 71 14, Gebze STM için 6449124'ü arayarak salon randevusu oluşturabilir.

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