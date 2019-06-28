''STK'larımızdan isteğimiz bize yol göstermeleridir''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Büyükbaş, Aydın İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olgun Koçak, Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı Hasan Yel, Kocaeli Damızlık Sığır Yetişticileri Birliği Başkanı Cemil Gülfem, Çenesuyu Plajyoluspor Kulübü yöneticileri ve Şirintepe Cami Derneği Yönetimi ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü'yü makamında konuk etti. Kent ve ülke demokrasinin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Halkımız teşkilatlanarak kentimizin gelişimine ve ülke demokrasisine daha fazla katkı sunmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kocaeli için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini konuklarına ayrı ayrı ifade eden Başkan Büyükakın, "İcraatlarımızla birlikte halkımızın gönlünde taht kuruyoruz. Kentin tamamında esnafımızdan yaşlısına, gencimizden kadınımıza her kesimle buluşarak şehrimiz için üretmeye devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın yanı sıra sahadan aldığımız bilgilere göre de kentimizdeki çalışmalarımıza yön veriyoruz. STK'larımızdan istediğimiz bize yol göstermeleri, önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunmalarıdır" ifadelerini sarf etti.

"KARARLILIKLA İLERLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kocaeli büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ve enerjik yapısıyla kentin tüm katmanlarını kucakladıklarını, projeler başta olmak üzere geleceğe dönük atılacak tüm adımlarda sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerine önem verdiklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Milletle beraber yürüdüklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Milletimizle, STK'larımızla ve tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz"

Kaynak: Bültenler