STK'lardan Zeytin Dalı Harekatına destek sürüyor

HATAY - Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyeleri ile Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araya geldi.

TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Sivas 15 Temmuz Milli İrade Derneği ve Sivas Ticaret Borsası üyeleri Hatay'ın Hassa ilçesinde, destek amacıyla buluştu. Üyeler, ellerinde pankartlarla harekata destek verdi. Üyeler üzerinde, "Karınca misali taraf olduğumuzu belirtmek için buradayız. Sefer bizim zafer Allah'ındır" yazılı pankart taşıdı. Üyeler arasında ayrıca Sakarya Üniversitesi'nden gelen hafız Nijerjalı bir öğrenci ve 15 Temmuz gazileri de vardı.

Öte yandan, Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Mehmetçiğin ihtiyacının karşılanması için 10 bin TL destekte bulundu.