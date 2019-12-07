STK'lardan yasa dışı açık ve paketlenmiş tütün uyarısı

07.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:36

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı İlhan Karaca, yasa dışı açık ve paketlenmiş tütünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Karaca, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, açık tütün satışıyla mücadele edeceklerini söyledi.

Açıkta satılan tütünlerin büyük zafiyet oluşturduğunu ifade eden Karaca, hemen hemen her yerde satışının yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların açık tütün almaması hususunda uyarıda bulunan Karaca, "Yasa dışı tütün ticareti askeri malzemeci, hırdavat ve hediyelik eşya ruhsatnamesi ile iş yeri açılışı yaparak ana caddelerdeki dükkanlarda, kahvehanelerde, araç içlerinde, köşe başlarında seyyar satıcılar tarafından da yapılıyor. Bu büyük bir zafiyettir. Her yerde satılması, hiçbir sağlık uyarısının paketlerde olmayışı ve ucuz fiyata satılması kamu sağlığını tehlikeye atmaktadır." diye konuştu.

Cebelli de kayıt dışı ticaretlerin engellenmesi, yasal çerçevede ticaret yapan oda üyelerinin haklarının korunması için ilgili kurumlara bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA