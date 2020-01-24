STK'lardan Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına tepki

24.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:52

Sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası veren İsrail'i protesto etmek için Fatih Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Gençlik Kuruluşları Birliği'ne (GKB) bağlı Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Genç ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), YediHilal ve Genç Kızılay'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen "Umut Cuması" eyleminde bir araya gelen grup, pankartlar ve dövizler taşıyarak sloganlar attı.



Grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "kırmızı çizgimiz" diye nitelendirdikleri Kudüs'ün, din ayırmadan mazlumun yanında olmak, zalime karşı durmak anlamına geldiğini söyledi.



Türkiye'nin bütün illerinde sabah namazında Kudüs için insanların bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"50 yıldır Mescid-i Aksa'da vaaz veren, gece gündüz çalışan İkrime Sabri'yi iyi tanırsınız. 2002'de Türkiye'ye davet ettik, geldi. Türkiye'deki bütün siyasi partileri ziyaret etti. Orada şunu gördük ki Türkiye'de siyaset olarak birbirini gerekirse boğazlamak için hazır olanlar bile İkrime Sabri gelince Filistin ve Kudüs konusunda İsrail karşıtlığında tavrını ortaya koydu. Yani sadece cami cemaati değil, siyasetin de birleşmesi Kudüs eksenli olacaktır. İkrime Sabri'ye şimdi ilk defa Mescid-i Aksa'ya girme yasağı koydular. Çünkü rahmet kapısını ve rahmet mescidini işgal etmek istiyorlar."

Açıklamanın sonunda yapılan dualardan sonra grup dağıldı.

Kaynak: AA