STK'lardan 'orman yangını' açıklaması

ANKARA'da, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından orman yangınlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışmasıyla bütün yaraları saracağına...

ANKARA'da, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından orman yangınlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışmasıyla bütün yaraları saracağına inanıyoruz" denildi.

Bazı illerde çıkan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından ortak açıklama yapıldı. Türkiye'nin farklı yerlerinde, son 1 haftadır orman yangınlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizler Türkiye'nin, işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz. Çok sayıda orman yangını kontrol altına alınmış olmakla birlikte, farklı yerlerde orman yangınları halen devam etmektedir. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınları söndürmek için gece gündüz, canla başla mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet, millet el ele bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışmasıyla bütün yaraları saracağına inanıyoruz. Bu zor günlerde, devletimizin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması gereken bir gündemi yaşıyoruz. Bizler, bu mücadelede imkanlarımız ölçüsünde devletimizin ve milletimizin yanındayız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı