STK'lardan organ bağışına dikkati çekmek amacıyla etkinlik

02.11.2019 10:50

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) ile İyilik İçimizde Diyaliz ve Organ Nakli Hastaları Derneği tarafından hayata geçirilen "İyilik İçin Sen de Katıl! Organ Bağışını Konuşalım" projesiyle organ bağışına dikkati çekilecek.

TÜSODER'den yapılan açıklamaya göre, her yıl Türkiye'de?2 binden fazla?kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor.

Organ ve doku bağışının?artırılması için kamuoyunun?bilgi eksikliğinin giderilmesi ve konunun öneminin sürekli gündemde tutulması, binlerce kişinin sağlığına kavuşması için büyük önem taşırken, 18 yaşından büyük herkes organ bağışında bulunabiliyor.

Bu kapsamda, TÜSODER, İyilik İçimizde Diyaliz ve Organ Nakli Hastaları Derneği öncülüğünde, Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul (Marmara) Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin desteğiyle organ bağışının önemine ilişkin bir dizi etkinlik düzenlenecek.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler kapsamında, yarın saat 14.00'ten itibaren Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren de Ataşehir Meydanı'nda stant kurulacak.

Organ bağışına ilişkin bilgi almak ya da organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, stantlara başvurabilecek.

Kaynak: AA