STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto

Başkentteki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Terörist İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'ye Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan saldırının izahının mümkün olmadığını söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığı olanlara teşekkür eden Yalçın, şöyle devam etti:

"İsrail'in küstahlığı her geçen gün artmakta, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin ablukası, yok etme projesi her geçen gün ilerlemektedir. Bunu durdurmak ve buna engel olmanın yolu Müslümanların, duyarlı insanların, dünyada insanlıktan nasibini almış her ferdin görevidir. İsrail'in terörist olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek lazım. Ülkelerin buna göre tavır geliştirmesi lazım. Müslüman ülkelerin, bu konuda ortaklaşa harekete etmesi gerekir."

Türkiye'deki duyarlı insanların İsrail zulmünü gündemde tutmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da İsrail'e karşı direnen Filistinlilere selam gönderdi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan da Müslümanlar olarak, Filistinlilerin yanında olduklarını haykırmak için toplandıklarını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın yanında olmanın, imanın gereği olduğunu aktaran Turhan, "1917'de Balfour Deklarasyonu ile birlikte yüzyıldan fazladır dünyanın içine yerleştirilmiş, birçok insanın hücrelerine kadar yerleşmiş olan dünyanın en büyük terörist grubu olan, en büyük virüsü olan İsrail'in İslam ümmetinin ve insanlığın kalbinden atılması gerekir." ifadesini kullandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara şubesi Başkanı Mustafa Sinan ise Filistinli Müslümanların, direnişin sembolü olduğunu belirterek, dünyadaki Müslümanlara Filistin'e maddi yardımda bulunma çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından, İsrail Büyükelçiliği Konutu önüne "Terörist İsrail" yazılı silah çelenk bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir