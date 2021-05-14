Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: "Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın"
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Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: "Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın"

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: "Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın" Gaziantep'te şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yapılan saldırıları kınayan Gaziantepli STK'lar, Cuma namazının...

- STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: "Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın"

Gaziantep'te şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GAZİANTEP - İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yapılan saldırıları kınayan Gaziantepli STK'lar, Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan STK temsilcileri, Kıbrıs'ta askeri tatbikat yapılması ve adının da Selahaddin Eyyubi verilmesi için çağrıda bulundu.

Son günlerdi İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslümanlara yapılan saldırıları kınayan vatandaşlar, Cuma namazının ardından İsrail tarafından şehit edilen Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından " Kahrolsun İsrail", " Katil İsrail" ve tekbirlerle İsrail tarafından Filistinli Müslüman ve Mescid-i Aksaya yapılan saldırılar kınandı.

Basın açıklamasında bulunan STK temsilcileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tartışmalar sonrası Amerika Birleşik Devletlerinin Rusya'ya gözdağı vermek için Romanya'da yaptığı askeri tatbikatı hatırlatarak, aynısının Kıbrıs'ta Türkiye tarafından yapılmasını ve askeri tatbikatın isminin Selahaddin Eyyubi olmasını istedi.

Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'
Son dakika: - STK'lardan İsrail'e misilleme çağrısı: 'Kıbrıs'ta Selahaddin Eyyubi isimli askeri tatbikat yapılsın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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