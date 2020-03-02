STK'lardan İdlib için Ankara'da ortak açıklama

02.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:37

İdlib'de gerçekleşen hain hava saldırısı sonrasında ortak tepki göstermek üzere Türkiye'nin önde gelen 30 meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri ortak açıklama yaptı.



İdlib'de meydana gelen hain hava saldırısı sonrasında yapılan saldırıya ortak tepki göstermek üzere, Türkiye'nin önde gelen 30 meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri ortak açıklama yaptı. Aynı zaman da Ankara'daki toplantıya katılacak kuruluşların il temsilcilerinin katılımıyla da 81 ilde eş zamanlı olarak basın toplantıları düzenlendi. Ankara TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen ortak açıklama sonrasında da, 7 bölgeyi temsilen 7 il ile canlı bağlantı yapıldı.



Toplantıya katılan 30 kuruluşun belirlediği açıklamayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Hisarcıklıoğlu, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30 meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte bir açıklama yaptığını belirterek, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.



Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek için üstlendikleri görevde şehit olan tüm askerlere rahmet ve yaralılara şifa dileyen Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" diye konuştu.



Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte, rejim güçleri son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez" ifadelerini kullandı.



Tarihi ve kültürel bağların bulunduğu, rejimin zulmünden kaçan Suriyelilerin yaşama hakkını korumanın tarihi, insani ve vicdani sorumluluk olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekatı'yla ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz" şeklinde konuştu.



Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde bir, bütün ve birlikte olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini bildirerek, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini aktardı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak açıklama sonrasında, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şehirlerindeki ve bölgelerindeki meslek örgütleri, sendikalar ile sivil toplum örgütleri adına birlik mesajı verdi.



Ayrıca, toplantıya canlı bağlantıyla Gaziantep'ten katılan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve beraberindeki heyetin ay yıldızlı fular ve kravat takması dikkat çekti.



Açıklamaya destek veren kuruluşların isimleri şu şekilde:



"Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD), Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)" - ANKARA

Kaynak: İHA