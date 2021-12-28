STK'LARDAN FİYATLARIN ESKİ SEVİYELERE GELMESİ İÇİN ÇAĞRI

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde STK temsilcileri, döviz kurlarının yükselmesinden sonra yükselen fiyatların dolar 11 TL'ye inmesine rağmen düşmemesi nedeniyle hükümete çağrıda bulundu

Kumluca Ziraat Odasında yapılan basın açıklamasına, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıyürek, Finike Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İsmail Karataş, Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal katıldı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, '15 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasındaki dolar kurusunun yükselmesi nedeniyle çiftçinin ne kadar kullandığı ürün varsa 15 dakikada bir fiyat artışı oldu. Basamaklar birer birer değil 3'er 4'er çıkıldı. 21 Aralık'ta sayın cumhurbaşkanımızın müdahalesi ile dolar 11 liraya düşmesine rağmen şu ana kadar hiçbir ürün düşmedi. 45 gün içindeki dönemde hiç kimse mal almadı mal satmadı. Buna rağmen fahiş fiyatta alınıp satılmaya devam ediliyor" dedi.

BİZE DE SÜSPANSE SAĞLASINLAR

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçaobanoğlu ise 'Bize 2 yıl süspanse sağlasınlar. 2 yıl sonra tekrar kaldırsınlar. Hiç olmazsa çiftçinin sırtı yerden kalksın. Bu şartlarda bizim kaliteli ürün yetiştirme şansımız kalmadı. Bu şekilde de kaliteli olarak ihraçata ürün yetiştiremeyiz" dedi.

Kumluca Yaş meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, 'Bu konuda en büyük sorumluluk çiftçilerimize düşüyor. Çiftçilerimiz fiyat indirmeyen firmalardan alışveriş yapmayarak bir başlangıç yapabilir" dedi.

Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, 'Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ambalaj malzemeleridir. Dolar 11 lira iken ambalaj kartonunun fiyatı 4 liraydı. Dolar 18 lira olduğunda kutunun fiyatı 11 lira oldu. Şimdi doların fiyatı 11 liraya geri geldi. Kutunun fiyatı yine 11 lira. Dolar düştüğü zaman soruyoruz. Diyorlar ki kağıt bulamıyoruz. Ama 10 liradan almak istiyorsak hemen veriyorlar kutuyu. Yani parasını verirsek hemen 10 liradan kutuyu veriyorlar. Maden kağıt yok kutuyu nasıl bize verebiliyorsunuz" dedi.

'TARIMSAL ÜRÜN SATAN FİRMALARA DA DENETİM YAPILSIN'

Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İsmail Karataş, 'İlgili bakanlıklarımızın zincir marketlere yaptığı denetimi tarım sektöründeki marketler ile tarım paydaşlarının da incelenmesini talep ediyoruz" dedi.