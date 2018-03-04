Stk'lardan Doğu Guta'daki Saldırılara Tepki

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Üyesi Soner Kartal, "İslam ülkelerini ve Arap dünyasını Doğu Guta'da kuşatılmış kardeşlerimizin ve Suriye'de zor durumda yaşayan kardeşlerimizin acısını hafifletmek için harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

İHH, Memur-Sen ve Ankara İnanç Özgürlüğü Platformunun üyeleri ile Ankara'da eğitim gören Suriyeli üniversite öğrencileri, Doğu Guta'daki saldırıları protesto etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği önünde toplandı.

Soner Kartal, grup adına burada yaptığı açıklamada, Esed rejiminin geçen nisan ayından itibaren Doğu Guta'ya yönelik ablukasını sıkılaştırdığını, son günlerde ise saldırılarını şiddetlendirdiğini belirtti.

Saldırılarda bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırıların kasıtlı bir şekilde hastaneleri, sağlık ocaklarını ve meskun binaları hedef aldığını kaydeden Kartal, ayrıca Doğu Guta'da pek çok bebeğin ve çocuğun saldırılar, açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kartal, şöyle konuştu:

"Biz Ankara'da yaşayan duyarlı Müslümanlar, Suriyeli aileler ve Suriyeli öğrenciler olarak, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumluluğu yerine getirmeye, BM'yi kararlarıyla ihlalleri durdurmaya davet ediyoruz. İslam ülkelerini ve Arap dünyasını, Doğu Guta'da kuşatılmış kardeşlerimizin ve Suriye'de zor durumda yaşayan kardeşlerimizin acısını hafifletmek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Herkes bilsin ki izleyip sessiz kalanlar cinayetin ortaklarıdır."