STK'lardan Barış Pınarı Harekatına tam destek

16.10.2019 13:44

SATSO'ya bağlı odalar ve STK'lar Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sakarya Hür Teşebbüs Camiası, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen basın toplantısında bildiriyi SATSO Başkanı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ okudu.



Başkan Akgün Altuğ okuduğu bildiride, "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez" dedi.



Altuğ sözlerinin devamında, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz; Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA