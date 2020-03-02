STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek
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STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Bingöl'de ortak...

02.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:20
STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri

Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, 'de başlatılan 'na destek vermek için Bingöl'de ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA


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: STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek
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