STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ
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STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru...

02.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:06
STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan 'na destek açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ
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