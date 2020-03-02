STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA