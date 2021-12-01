STK'lara Rehberlik Semineri Verildi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) Dernekler Mevzuatı ve diğer kanuni düzenlemelere uyumlarının artırılması, faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla bir seminer verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Koordinesinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Sivil Topluma Rehberlik Semineri"ne, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Adil Bayraktar ile il genelinde aktif olan seksen sivil toplum kuruluşu başkanı katıldı.

Gün boyu iki oturum halinde verilen seminerin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Yasin Akgül, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek verilen seminerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Seminerde, Dernekler Mevzuatı hakkında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden Yavuz Selim Yağlı, Güncel Mevzuat Değişiklikleri hakkında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Adnan Zengin, STK'ların farkındalıklarının artırılması veya suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik denetimler hakkında Özgür Demir birer sunum yaptı.

Seminerin ikinci bölümünde ise; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Komisyonu Başkanlığı adına Özlem Babayiğit tarafından, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde derneklerin denetiminde karşılaşılabilecek hususlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Katılımcıların sorularının cevaplanması ve değerlendirmelerin yapılmasından sonra bir kapanış konuşması yapan İl Dernekler Müdürü Adil Bayraktar, "Şanlıurfa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak birinci önceliğimiz sizlere rehberlik etmektir. İstediğiniz her zaman kurumumuza ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Bizimle koordineli çalışarak faaliyetlerinizi daha verimli ve minimum hata payıyla da gerçekleştirilmiş olacaksınız. Bize bu fırsatı veren genel müdürlüğümüz adına Genel Müdürümüz Sayın Erkan Kılıç'a ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. " diye konuştu.

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