Stk'lar Yemen'e Destek İçin El Ele - Düzce

Düzce'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları "Yemen Açlıktan Ölüyor" sloganıyla kermes düzenledi.

AK Parti Düzce Kadın Kolları ve Düzce Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile kentte faaliyet gösteren yaklaşık 20 STK, Anıtpark alanında bir araya geldi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermeste, yaklaşık 3 hafta önce çalışmayan STK'lar hazırladıkları malzemeleri satarak Yemen için bir oldu.

Gün boyu açık olan kermeste toplanan para, Türk Kızılayı'na teslim edilerek Yemen'e ulaştırılacak.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Düzce'deki STK'ların emeklerini Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladığını söyledi.

Tüm kesimlerin bir alanda olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Sivil toplum kuruluşları ve Düzce halkı, Yemen'de yaşanan acı ve drama sessiz kalmadı. Onlara bir nebze ilaç olabilmek, acıyı dindirebilmek adına tüm insanlar tek yürek olup bir araya geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Düzce, Kızılay aracılığıyla Yemen'e sahip çıktı. Bu alan, insani bir durumu siz konusu olduğunda insanların bir araya geleceğini bize gösterdi. Biz de Türk milletinin dünyadaki yardım eli olarak Yemen'e yardımda bulunabileceksek ne mutlu bize."

Ev kadınlarının konuya büyük önem verdiğini kaydeden Aydın, "Tüm kuruluşlar, kendi el emekleri, göz nurları, evde yapmış oldukları her ne varsa buraya getirdiler. Bu malzemeleri paraya çevirip bunları Yemen'e göndermek için gayret sarf ediyorlar." diye konuştu.

Aydın, Türk Kızılayı'nın Yemen'e giren ilk yardım kuruluşu olduğunu anımsatarak Birleşmiş Milletler dahil tüm dünyanın bu konuya sessiz kaldığını sözlerine ekledi.

"Artık 10 dakikada bir çocuk ölmesin"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal da Yemen'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Örnek bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Kartal, "Düzce halkına göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Artık 10 dakikada bir çocuk ölmesin, burada yapacağımız yardımlarla Yemen'deki çocuklarımızı ve annelerimizi kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sorumlusu Gönül Asuk ise kadınların büyük emek harcadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz burada bir kaç saat belki sıkıntı çekiyoruz ya da emek verdik ama eve gittiğimizde sıcak yemeğimiz oluyor, evimiz sıcak oluyor. Bir şekilde barınıyoruz, yemek bulabiliyoruz ama oradaki çocuklar gerçekten buradan gidecek bir umutla yaşıyor. İnşallah onların yaralarına bir nebze olsun merhem oluruz."

Kaynak: AA