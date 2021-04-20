STK'lar ve Kocaeliler ''Sivil Dünya Kocaeli'' ile buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

STK'lar ve Kocaeliler ''Sivil Dünya Kocaeli'' ile buluşacak

STK'lar ve Kocaeliler ''Sivil Dünya Kocaeli'' ile buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir, Sivil Dünya Kocaeli web sitesi ve mobil uygulaması ile STK'ları ve vatandaşları ortak bir dijital platformda buluşturdu

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik hizmetleri ile diğer yerel yönetim birimlerine örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Büyükşehir, www.sivildunyakocaeli.com web sitesi ve mobil uygulaması projesi pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın hizmetine sunuldu. Uygulama ile Kocaeliler STK'ların gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetleri tek bir merkezden görebilme imkânına sahip oldu.

3700 DERNEK VE VAKIF AYNI PLATFORMDA

Pandemi dönemi nedeniyle son bir yıldır etkinliklerini sanal platformlardan yürüten sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacını göz önünde bulunduran Büyükşehir, Sivil Dünya Kocaeli Web Sitesi ve Mobil Uygulaması'nı faaliyete aldı. Uygulama ile Kocaeli'deki 3700'ü aşkın dernek ve vakıf kendilerini ve faaliyetlerini anlatabilecek aynı zamanda vatandaşlar da STK'ları tanıyabilecek.

DİJİTAL PORTAL VE MOBİL UYGULAMA

Kocaeli'de bulunan STK'ların, kendilerinin ve faaliyetlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlayacak ve ücretsiz olarak kullanabilecekleri bir internet sitesi olan Sivil Dünya Kocaeli Dijital Portalı; Kocaeli'nin sivil yüzünü dijital dünyada sergiliyor. Vatandaşlar ise bu portalda Sivil Toplum Kuruluşlarını tanıyabilirken, faaliyet haberlerine ve etkinliklerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca mobil uygulaması sayesinde STK'ların favori etkinliklerini seçen vatandaşlar etkinliklerden önce bildirimler alabilecek.

İZMİT VE GEBZE SİVİL TOPLUM MERKEZLERİ

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ve Gebze'de hayata geçirdiği Sivil Toplum Merkezleri pandemi döneminde hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pandemi tedbirlerinin alındığı merkezlerde Genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da 'Çocuklar aramış' diyerek geri yolladılar
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da "Çocuklar aramış" diyerek geri yolladılar
Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mevzileri alkoliklerle dolu: Dedelerimizin şehit düştüğü bölge tahrip oldu
Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mevzileri alkoliklerle dolu: Dedelerimizin şehit düştüğü bölge tahrip oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: STK'lar ve Kocaeliler ''Sivil Dünya Kocaeli'' ile buluşacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:15:27. #1.14#

title