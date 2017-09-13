Stk'lar Donanma Davasını İzlemeye Geldi (3)

TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM: FETÖ'YÜ 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE BİLİYORDUM



Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi'nde 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen salonda 92 sanıklı donanma davasında 15 Temmuz günü Sahil Güvenlik Komutanlığı yapan Tümamiral Hakan Üstem'in sorgulanması yapıldı. Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli'nin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığını biliyor musun?' diye sorması üzerine Hakan Üstem, "15 Temmuz'dan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığını biliyordum. 15 Temmuz akşamı karargaha almadığım tek kişi de FETÖ soruşturması geçiren biridir. Ben varlığını bildiğim FETÖ'nün her zaman karşısında oldum" dedi.



Hakan Üstem savunmasında darbe girişimi sırasında karargahında ölü ya da yaralı olmadığını belirterek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın darbeye iştirakı olmamıştır. Darbeden 15 Temmuz akşamı haberimiz oldu. Meclisten sonra en çok hasar gören yer sahil güvenlik komutanlığıdır. Meclise yakın olmamız nedeni ile binamız çok hasar görmüştür. O akşam Genel Kurmay Başkanına ve İçişleri Bakanına ulaşamamam, binanın hasar görmesi ve dışarıda gösteri yapan topluluğun olması nedeniyle paniklemiş haldeydik. İlk defa darbe görmemiz, o paniğimiz nedeniyle darbeye karşı durma yönünde eksikliklerimiz olmuş olabilir" dedi.



İHTİLALİ PLANLAYANLAR BENİ TENZİLİ RÜTBE YAPMIŞ



Tutuklananlar arasında en yüksek rütbede kendisinin olduğunu söyleyen Üstem, "Soruşturma kapsamında tutuklananlar içerisinde en yüksek rütbeli benim. Ben darbeci olsam bu plana göre daha yüksek bir göreve gelmem gerek. İhtilali planlayanlar beni tenzili rütbe yapmış. Darbe planında olsam Koramiral olmam gerek. Aynı rütbede kalmışım" dedi.



UÇUŞ İZNİ ÖNCEDEN ALINMIŞTI



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan CASA tipi bir uçağın hazır olması yönünde Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya talimat verdiği iddialarını kabul etmeyen Hakan Üstem, "Uçuş Atatürk Havaalanı'ndan arama kurtarma faaliyetlerinde kazazedelerin yerini belirleyen cihazları almak için planlanan bir uçuştu. Yani önceden planı yapılmış bir uçuştu. Ankara'ya ve Sabiha Gökçen'e uçma emrini ben vermedim. Eğer burada sahil güvenliğin kendine ait uçağından bahsediliyorsa uçuş ekibi hazırlığını kendisi yapar, bunun için emir vermeye gerek yoktur. Benim bunun için Tezcan Kızılelma'yı arama yetkim yoktur. Kendisini aramadım da. Uçuş Ankara'dan Genelkurmay'dan resmi olarak izni alınmış bir uçuştur. Uçak İzmir'e kendi yerine dönmüştür" diye konuştu.



