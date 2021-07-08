İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi
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İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi

İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi
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İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi. AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Sayın Valimiz Mehmet Makas, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Güni, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İçişleri Bakanlığına bağlı il birimlerinin müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çerçevesinde ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Sayın Bakan Yardımcımız, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil yapmış olduğu açıklamada; "İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Bakanımızın talimatıyla yaklaşık dört yıldır sürdürdüğümüz İZDES projesi kapsamında güzel ilimiz Erzincan'dayız. Bakanlığımıza bağlı birimlerin sunduğu hizmetlerin, mülki idare amirlerimiz vasıtasıyla devletin vatandaşa sunduğu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, daha etkin ve verimli bir hizmet alt yapısının oluşturulması, vatandaşımızın yönetime katılımını daha etkin sağlamak ve ilgili bürokratik süreçleri iyileştirmek adına vatandaş memnuniyetini esas alan proje çerçevesinde ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretimizin ilk ayağını başarılı bir şekilde Sayın Valimizin koordinasyonunda sağlıyoruz. Bakanlık olarak merkez ile taşra arasındaki iletişimi ve birimler arasındaki iletişimi artırmak, taşradaki istek ve önerileri Bakanlığa taşımak, iyi uygulamaları kurumsal hale getirerek yaygınlaştırmak bu projede esas olan husustur. İZDES 2 projesi kapsamında ana temamızı vatandaş odaklı hizmet seferberliği olarak tanımladık" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi - Haberler
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