3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
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3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı

25.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:29

3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.

3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladı. Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekatında görev almaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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