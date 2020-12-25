3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.
3'üncü Kolordu Komutanlığı STJU-JA 20 Tatbikatı'nı tamamladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Kolordu Komutanlığının 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Kolordu Komutanlığımız (HRF), 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı sertifikasyonu maksadıyla icra edilen STJU-JA 20 Tatbikatını başarıyla tamamladı. Komutanlığımız barış ve güvenliğin muhafazası için muhtemel bir NATO harekatında görev almaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK