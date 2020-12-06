Stjepan Tomas: "Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız"
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Stjepan Tomas: "Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız"

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Stjepan Tomas:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fatih Karagümrük'e yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fatih Karagümrük'e yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra oyunu 1-1'e getirdik. İyi oyamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devre yine iyi oynamaya başladık. Pas yaptık top bizde kaldı, üçüncü bölgeye top getirdik ama pozisyon yapamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin'in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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