Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz"
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, "Zor bir maç oldu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, "Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 berabere tamamlandı. Bu sonuçla adını Son 16 Turu'na yazdıran Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirten Tomas, "3-0'lık skor futbolcuların konsantrasyonuna yansıdı. Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA