Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Stjepan Tomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
07.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:56

Çaykur Rizespor, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Stjepan Tomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Ünal Karaman'la yollarını ayıran Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu. Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Tomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, imza töreninden önce yaptığı açıklamada gelecek sezonda 2019-2020 yılında yaşadıkları hiçbir sıkıntıyı yaşamayacaklarını dile getirerek, "Tomas hocamız, çok başarılı olduğumuz bir dönemde teknik direktörümüzün yardımcısıydı. Vermiş olduğumuz kararın çok doğru olduğu düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah Tomas hocamızla bu seneyi iyi geçireceğimize biz inanıyoruz. Gayet güzel bir dönem geçireceğiz. İnşallah yılın sonunda bu yıl çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceğiz. Biz iyi niyetlerle başlıyoruz, neticesinde Allah'tan iyi olmasını diliyoruz. Hocamız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOMAS: "İYİ İŞLER YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ise "Biz Okan Hoca ile burada güzel günler yaşadık. Yine doğru planlama ile camiamızla iyi işler başaracağız. Başlangıç benim için de çok önemli. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim ve tecrübelerimle transferi yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var" diye konuştu.

(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İHA

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