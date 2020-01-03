Stillwater Filmi

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58

Kızının hapse girmesi ile büyük bir yıkıma uğrayan Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından dolayı hapiste bulunan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bill, kendisini zorlu bir mücadelenin içine atar. Ancak onun işi hiç de kolay değildir. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemi ile karşı karşıya kalsa da, kızını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Yönetmen: Tom McCarthy

Senaryo: Tom McCarthy, Thomas Bidegain, Noé Debré, Marcus Hinchey

Oyuncular: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Lisandro Boccacci, Robert Peters, David C Tam, Ginifer Ree, Jake Washburn

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Stillwater

Yapımcı Firma: Amblin Partners

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Amblin Partners

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com