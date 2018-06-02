Stil Danışmanı Elif Sakuçoğlu İnstagram Hesabından Erkeklere Mesaj Gönderdi

Yazın gelmesiyle birlikte spora geri dönerek tekrar karın kaslarına kavuşan Elif Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından karın kaslarının fotoğrafını paylaşarak erkeklere mesaj gönderdi.

SÖZÜM SİZE BEYLER

Sakuçoğlu, fotoğrafının altına şu notu düştü: ''Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... İç güzellik, iyi insan olmak her şeyden daha önemli! Sözüm size beyler. Bize vitrinimize değil iklimimize gelen adamlar lazım.''