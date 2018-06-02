Stil Danışmanı Elif Sakuçoğlu İnstagram Hesabından Erkeklere Mesaj Gönderdi

Stil Danışmanı Elif Sakuçoğlu İnstagram Hesabından Erkeklere Mesaj Gönderdi

Bir süredir ara verdiği spor çalışmalarına yoğun bir şekilde geri dönen Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından erkeklere seslendi. Sakuçoğlu fotoğrafını, "Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... " notunu düştü.

Yazın gelmesiyle birlikte spora geri dönerek tekrar karın kaslarına kavuşan Elif Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından karın kaslarının fotoğrafını paylaşarak erkeklere mesaj gönderdi.

SÖZÜM SİZE BEYLER

Sakuçoğlu, fotoğrafının altına şu notu düştü: ''Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... İç güzellik, iyi insan olmak her şeyden daha önemli! Sözüm size beyler. Bize vitrinimize değil iklimimize gelen adamlar lazım.''

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.