Stil Danışmanı Elif Sakuçoğlu İnstagram Hesabından Erkeklere Mesaj Gönderdi
Bir süredir ara verdiği spor çalışmalarına yoğun bir şekilde geri dönen Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından erkeklere seslendi. Sakuçoğlu fotoğrafını, "Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... " notunu düştü.
Yazın gelmesiyle birlikte spora geri dönerek tekrar karın kaslarına kavuşan Elif Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından karın kaslarının fotoğrafını paylaşarak erkeklere mesaj gönderdi.
SÖZÜM SİZE BEYLER
Sakuçoğlu, fotoğrafının altına şu notu düştü: ''Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... İç güzellik, iyi insan olmak her şeyden daha önemli! Sözüm size beyler. Bize vitrinimize değil iklimimize gelen adamlar lazım.''
YORUMLAR (15)
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Et pazarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bin yıl kadınsız kalsam genede bu kadına bakmam yedi emin deposuna bırakılacak kadınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu Garı mı ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya , bu Garının ?! Bir " Kadınsı " yeri var mı ?! Yoooooooooooook !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu donmeye benziyor bizim koydeki kizlar bu kocakariya 10 basarCevap Yaz 27 Yayından Kaldır