Stevie Awards'tan Finansevim'e 2 ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Stevie Awards'tan Finansevim'e 2 ödül

07.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:14
Stevie Awards'tan Finansevim'e 2 ödül

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, ???????Stevie Awards'ta, "Yılın Finansal Girişimcisi" ve "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" dallarında ödüle layık görüldü.

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, ???????Stevie Awards'ta, "Yılın Finansal Girişimcisi" ve "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" dallarında ödüle layık görüldü.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yapı tasarruf sistemi Finansevim, iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards'ta 2 ödül birden kazandı.

Finansevim ve Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Yılın Finansal Girişimcisi" dalında gümüş, "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" dalında ise bronz ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, şunları kaydetti:

"Tasarruflarını değerlendirmek için bizleri tercih eden müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. 28 ülkede markamızın tescillenmesi ve uluslararası alanda aldığımız kalite belgelerimiz ile müşterilerimize yepyeni bir dünyanın kapılarını açmıştık. Stevie Awards'ta, aldığımız 'Yılın Finansal Girişimcisi' ve 'Yılın Yönetim Kurulu Başkanı' ödülleri bizi daha çok motive etti. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

İlgili Haberler

Istanbul Photo Awards 2020'nin ikinci sergisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı
Istanbul Photo Awards 2020'nin ikinci sergisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı
Yılın en iyi makale ödülü Türkiye'ye geldi
Yılın en iyi makale ödülü Türkiye'ye geldi
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Samatta Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stevie Awards'tan Finansevim'e 2 ödül - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:39:58. #1.15#
title