Steven N'Zonzi'nin Menajeri, Oyuncusunun Roma'ya Transfer Olmak İstediği Açıkladı

İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın Fransız orta sahası Steven N'Zonzi'nin babası, aynı zamanda menajeri olan Fidel N'Zonzi, oğlunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

''ROMA ÖNDE GÖZÜKÜYOR''

Transferin gözde isimlerinden olan Steven N'Zonzi hakkında konuşan Fidel N'Zonzi, ''Roma ciddi bir opsiyon. Monchi harika bir profesyonel. Ne yapması gerektiğini iyi biliyor. N'Zonzi ile Barcelona'da ilgileniyordu ancak transfer için Roma önde gözüküyor. Bonservis değerinin 39 milyon euro olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu.

GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

Öte yandan İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesi, N'Zonzi'nin Sevilla yönetimine Roma'ya gitmek istediğini ve ayrılmak için izin aldığını iddia etti.

(Spor X)