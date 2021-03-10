Steven Gerrard: "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor"
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Steven Gerrard: "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor"

10.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:20
Steven Gerrard:

İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Liverpool taraftarının teknik direktör Jürgen Klopp'un görevde kalmasını istediğini belirtti.

İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Liverpool taraftarının teknik direktör Jürgen Klopp'un görevde kalmasını istediğini belirtti.

Gerrard, Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool'da Klopp'un yerine geçeceği iddiaları üzerine İngiliz basınına konuştu.

Kulüpte teknik direktör değişikliğinin konuşulmaması gerektiğini savunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor. Ben de onları destekliyorum. Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da gelecekte görev almak istediğini de kaydeden Gerrard, "Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil." değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılından beri Rangers'ı çalıştıran Gerrard, İskoç ekibini 10 yıl aranın ardından Premiership'te şampiyonluğa taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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