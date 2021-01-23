Steven Gerrard'ın Rangers Devrimi

2018 yılında Rangers teknik patronu olan Steven Gerrard, takımı yeni bir kimliğe kovuşturdu ve daha etkili bir futbol oynayan ekip haline getirdi. İskoçya futbolunun ikonik ekibi, 2011 yılından beri hasret kaldığı şampiyonluk için şu an çok ciddi bir aday konumunda. Gelin Gerrard'ın Ranger'ta yaptığı devrime göz atalım.