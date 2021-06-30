Steven Caulker: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü

"Çok heyecanlı ve çok mutluyum""İnşallah şampiyon olacağız""Fenerbahçe taraftarından çok mesaj aldım""Fenerbahçe'de oynamak istiyorum, bu yüzden Türkçe öğrendim""Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim""Mesut Özil, çok iyi oyuncu"İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven...

"Çok heyecanlı ve çok mutluyum"

"İnşallah şampiyon olacağız"

"Fenerbahçe taraftarından çok mesaj aldım"

"Fenerbahçe'de oynamak istiyorum, bu yüzden Türkçe öğrendim"

"Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim"

"Mesut Özil, çok iyi oyuncu"

İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, "Geçen sene ve iki sene önce burada oynadım. Çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü" dedi.

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Steven Caulker, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Caulker, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün çok mutluyum. İlk olarak Alanyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. Alanyaspor bana güvendi ve şans verdi. Bu yüzden Alanyaspor her zaman kalbimde olacak. Ama şimdi Fenerbahçe'deyim, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum" dedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Transfer döneminde başkan Ali Koç ile konuştuğunu söyleyen Caulker, "İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da direkt 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' diye karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu."FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu belirten İngiliz savunmacı, şöyle konuştu: "Stat çok iyi. Geçen sene ve iki sene önce burada oynadım. Çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve göreceğiz şampiyon olacağız. Ozan'ı, Cisse'yi ve Samuel'i tanıyorum. Yarın antrenmanlara başlayacağım ve herkesle tanışacağım.""FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÇOK MESAJ ALDIM"Fenerbahçe taraftarının gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Caulker, "Fenerbahçe taraftarından çok mesaj aldım. Bu çok güzel ve çok mutlu oldum. Çok teşekkürler, inşallah bu sezon çok iyi oynayacağım ve sezon sonunda kupa alacağız" diye konuştu."FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYORUM, BU YÜZDEN TÜRKÇE ÖĞRENDİM"Açıklamalarını Türkçe yapan Caulker, akıcı bir şekilde konuşabilmesiyle ilgili, "Türkçe benim için çok zor. Çok ders çalıştım, çünkü iki sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kalmak istediğime karar verdim ve büyük takıma gitmek istiyordum, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden Türkçe öğrendim. Zordu ama anlıyorum ve biraz konuşabiliyorum" ifadelerini kullandı."KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"Lider ve sert bir futbolcu olduğuna değinen Caulker, "Bence sert bir oyuncuyum. Biraz da lider bir oyuncuyum. Kariyerime baktığımda Liverpool'da oynadım. İngiltere'de büyük takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu göstereceğim. Çok daha fazla gol atmak istiyorum. Bu sezon geçen sezondan daha fazla gol atacağım inşallah" şeklinde konuştu."MESUT ÖZİL, ÇOK İYİ OYUNCU"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili de konuşan Caulker, "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım. Herkese çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Yarın için çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'yi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı