Steven Bergwijn Tottenham'daki İlk Röportajını Verdi

29.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:19

Tottenham'ın 2019-20 sezonunun devre arasında PSV'den kadrosuna kattığı Steven Bergwijn kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. Bergwijn, gençliğinde PSV altyapısındaki günlerini ve Tottenham'a gelmekten ne kadar gurur duyduğundan bahsetti.