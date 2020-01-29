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Steven Bergwijn Tottenham'daki İlk Röportajını Verdi

Tottenham’ın 2019-20 sezonunun devre arasında PSV’den kadrosuna kattığı Steven Bergwijn kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. Bergwijn, gençliğinde PSV altyapısındaki günlerini ve Tottenham’a gelmekten ne kadar gurur duyduğundan bahsetti.

29.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:19

'ın 2019-20 sezonunun devre arasında PSV'den kadrosuna kattığı Steven Bergwijn kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. Bergwijn, gençliğinde PSV altyapısındaki günlerini ve Tottenham'a gelmekten ne kadar gurur duyduğundan bahsetti.

Kaynak: Dugout

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