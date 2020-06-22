Steven Bergwijn'in Manchester United'a Attığı Golün Saha Kenarı Çekimi
Premier Lig'in yeniden başladığı hafta kritik bir mücadeleye sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için kıyasıya yarışta olan Tottenham ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta, Hollandalı Bergwijn harika bir depar sonucunda attığı golle David De Gea'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:59
Premier Lig'in yeniden başladığı hafta kritik bir mücadeleye sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için kıyasıya yarışta olan Tottenham ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta, Hollandalı Bergwijn harika bir depar sonucunda attığı golle David de Gea'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Kaynak: Dugout