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Steven Bergwijn'in Manchester United'a Attığı Golün Saha Kenarı Çekimi

Premier Lig'in yeniden başladığı hafta kritik bir mücadeleye sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için kıyasıya yarışta olan Tottenham ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta, Hollandalı Bergwijn harika bir depar sonucunda attığı golle David De Gea'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:59

Premier Lig'in yeniden başladığı hafta kritik bir mücadeleye sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için kıyasıya yarışta olan Tottenham ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta, Hollandalı Bergwijn harika bir depar sonucunda attığı golle David de Gea'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Steven Bergwijn'in Manchester United'a Attığı Golün Saha Kenarı Çekimi
Kaynak: Dugout

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